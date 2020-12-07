KYK sonuçları açıklandı mı? KYK burs sorgulama nasıl yapılır? 2020 - 2021 KYK burs, yurt sonuçları!
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KYK sonuçları açıklandı mı? KYK burs sorgulama nasıl yapılır? 2020 - 2021 KYK burs, yurt sonuçları!

07.12.2020 10:14 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:19
KYK sonuçları açıklandı mı? KYK burs sorgulama nasıl yapılır? 2020 - 2021 KYK burs, yurt sonuçları!

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK sonuçları için her gün aramalar yapılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları, kredileri ve yurtları hakkında merak edilenleri sizler için derledik. KYK sonuçları açıklandı mı? KYK burs sorgulama nasıl yapılır? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle üniversitelerde eğitim uzaktan devam ederken, öğrenciler KYK sonuçlarını merak ediyor. Sıklıkla aranan bu başlık hakkında merak edilenleri derledik. KYK sonuçları açıklandı mı? KYK burs sorgulama nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Yüksek Öğrenim Burs/Kredi başvuru sonuçları hakkında yeni detaylar verdi.

KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı.

2020-2021 eğitim öğretim yılı Yüksek Öğrenim Burs/Kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs ve kredi sonuçları online sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden sonuc.gsb.gov.tr öğrenebilecekler.

KYK BURS SORGULAMA EKRANI

KYK BURSU NE KADAR?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları sonlandı ve KYK bursu kazanan öğrenciler belirlendi. Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme yapılacak.

E DEVLET SONUÇ EKRANI

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Haber Yorumları (4)
PINAR: yine kazanamamışım
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OLEYLA: burslar ne zaman yatacak peki?
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