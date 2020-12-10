KYK personel alımı ne zaman? 2020 KYK yurt yönetim memuru alımı başvuru şartları nelerdir?.

KYK yurt yönetim memuru alımı başvuru şartları nelerdir, Nasıl yapılır? sorusu memur adayları tarafından yakından takip edilmekte. KYK personel alımı şartları ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklama göre 36 ile 500 memur alımı yapılacak. Şartlar için KPSS'den en az 60 puan alma şartı aranıyor. Peki KYK personel alımı ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KYK yurt yönetim memurluğunda istihdam edilmek üzere KPSS'den en az 60 alma şartı ile personel alınacağı açıklandı. KYK personel alımı ne zaman? 2020 KYK yurt yönetim memuru alımı başvuru şartları nelerdir?

KYK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

KYK personel alımı için başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayacak. KYK personel alım başvuru işlemleri 13 Ocak 2021 tarihinde saat 17:00'de sona erecek. KYK personel alım adayları başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden " Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvuru Formu"nu doldurarak yapabilecekler.

KYK YURT YÖNETİM MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELEDİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir, KYK yurt yönetim memuru alımı başvuru şartları:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

KYK YURT YÖNETİM MEMURU HANGİ ŞEHİRLERDE ALIMI OLACAK?

KYK personel alımı için aşağıdaki şehirlerden alım yapılacak,

KYK MEMUR ALIMI TABAN PUANLARI NEDİR?

KYK yurt yönetim memur alımı ilanın yayımlanmasının ardından KYK memur alımı taban puanlarının daha önce kaça geldiği konusu araştırılmaya başlandı. Aşağıda hazırlanan tabloda KYK yurt yönetim memur alımı taban puanlara şu şekildedir,