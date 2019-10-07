KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2019 KYK burs ücreti ne kadar?

07.10.2019 14:08

Üniversite öğrencileri için önem açısından ilk sırada yer alan KYK burs başvurusu, her yıl Ekim - Kasım aylarında başlıyor. Bu nedenle Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan KYK burs ve kredi başvuru tarihi sürekli sorgulanıyor. Peki, 2019 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, kimler KYK burs ve kredi başvurusu yapabilir, KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Burs ücreti bu sene ne kadar?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından kredi ve burs başvuruları için henüz bir tarih verilmedi. Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Her sene genelde Ekim'in ilk haftası başlayan başvurular http://yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden duyuruluyor.

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. E-devlet şifreniz yoksa kimliğiniz ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almanız gerekmektedir.

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır. Fakat burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" yapmaları gerekmektedir.

BURS MİKTARI NE KADAR?

KYK Burs miktarı; geçen sene lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyordu.

BURS NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KİMLER BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KİMLER KREDİ BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez), Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

KATKI KREDİSİ NEDİR ?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.