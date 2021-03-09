KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK borç sorgulama ekranı ve sayfası! KYK borç sorgulama nereden yapılır? KYK borç ödeme

Vatandaşlar KYK borç sorgulama nasıl ve nereden yapılır merak ediyor. Fazla zaman geçmeden borçlarını en kısa sürede ödeme isteyen vatandaşlar borç sorgulama ekranı nerede ve nasıl açılır araştırıyor. Sizler için KYK borç sorgulama nasıl yapılır, hızlı şekilde borç ödemesi nasıl ve nereden yapılır araştırdık. Yazımızdan öğrenebilirsiniz.

KYK borç sorgulama işlemini E-Devlet vb. resmi sitelerden yapabilir ve borcunuzu resmi olarak online şekilde ödeyebilirsiniz. Şimdi sizlere detaylı olarak KYK borç sorgulama, KYK borç ödeme, KYK borç ekranı nasıl açılır anlatalım.

KYK NEDİR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.

KYK BORÇ SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) her yıl binlerce öğrenciye burs vermektedir. Karşılıksız ve geri ödemeli kredili olarak verilen burslar için her yıl başvuru açılıyor. KYK borç sorgulama için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

- KYK borç sorgulama ekranına E-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz. Öncelikle E-Devlet'e giriş yapın. Ardından "https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama" adresine girin.

- Siteye girdikten sonra 'Gençlik ve Spor Bakanlığı' sayfasına yönleneceksiniz. Buradan Detay butonuna tıklayınca KYK ne kadar borcunuz var tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

- Ek olarak 'https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama?detay=Goster&listIndex=0&listTuru=ogrenimListesi' buradaki sayfadan KYK borcunuz ne kadar direkt öğrenebilirsiniz. Paylaştığımız line tıklayarak KYK borcunuza bakabilir ve ödeme yapabilirsiniz.

KYK BORÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KYK GÖREVLERİ NELERDİR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

Yurt ihtiyacını belirlemek, yurtların her türlü ihtiyacını temin etmek, yurtların sevk ve idaresini yapmak, öğrencilerin iaşe, ibate ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için yurt alanlarında ilgili düzenlemeleri yapmak,

Yurtlarda barınacak öğrencilerin başvuru, değerlendirme, kayıt ve kabulüne ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak, yurtlarda kalan öğrencilerin sosyal, sağlık, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak ve ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

Yurt hizmetlerini sınıflandırmak, standartlarını belirlemek ve bunların ücret tarifelerini tespit etmek,

Yurt hizmetinden faydalananlar ile hizmet sunucuları arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usul ve esasları belirlemek,

Yurtların ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun bir şekilde kullanıma hazır bulundurulmasını sağlamak,

Yurt ve tesislerde konaklayacaklarla ilgili usul ve esasları belirlemek, ikili anlaşmalar gereği eğitim ve öğretim görmek üzere ülkemize gelen diğer ülke öğrencilerinin yurtlardan yararlandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

Öğrenci disiplin işlemleri ile ilgili işlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

Öğrencilerin beslenme hizmetlerine ilişkin esasları belirleyerek uygulanması için gerekli tedbirleri almak,

Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilerin kredi, burs ve barınma işlemlerini yürütmek,

Öğrencilerin desteklenmelerine ilişkin politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

Öğrencilere verilecek öğrenim kredisi ve burslar ile kredi borcunun tespiti, takibatı ve tahsilâtı ile kredi teminatına ilişkin usul ve esasları belirlemek, kredi ve burs başvurularının alınması ve değerlendirilmesi ve ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

Öğrencilere verilmek üzere yapılacak bağış ve hibelere ilişkin usul ve esasları belirlemek, burs veren kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

İhtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve beslenme yardımı yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

Vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Kanunda Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.