Kuzu ve annelerin kar altındaki buluşmaları yürek ısıttı

MUŞ'ta etkili olan kar yağışında kuzuların, anneleri ile bir araya geldiği anlar, renkli görüntüler oluşturdu.

MUŞ'ta etkili olan kar yağışında kuzuların, anneleri ile bir araya geldiği anlar, renkli görüntüler oluşturdu. Besici Hayrettin Omur, "Kar yağışıyla tipinin de oluşmasıyla kuzular, annelerini bulmakta zorluk çekti. Bizler de şaşırıp kaldık ve kuzulara yardımcı olduk, anneleriyle buluşturduk" dedi.

Muş'ta bahar havası yaşanırken, tekrar başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yukarıyongalı köyünde kuzuların, anneleri ile lapa lapa kar yağışı altında bir araya geldiği anlarda ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışı altında besicilerin kuzuları anneleri ile buluşturma anı, yürek ısıttı. Yağış nedeniyle bazı kuzular, annelerini bulmakta zorlanırken, dakikalar içinde buluşmaları, duygulandırdı. Annelerin süt verme anları da kameraya yansıdı.Yoğun kar yağışı altında kuzuların anneleriyle buluşma anının yürekleri ısıttığını belirten hayvan sahibi Hayrettin Omur, "Biz kuzuları anneleriyle buluşmaları ve süt emmeleri için bırakıyoruz. Kuzuları anneleriyle buluştururken, şansa lapa lapa kar yağdı. Kar yağışıyla beraber tipinin de oluşmasıyla kuzular, annelerini bulmakta zorluk çekti. Bizler de şaşırıp kaldık ve kuzulara yardımcı olduk, anneleriyle buluşturduk" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL