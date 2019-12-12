KUZKA toplantısı Sinop'ta yapıldı
Haberler » Güncel » KUZKA toplantısı Sinop'ta yapıldı - Haber

KUZKA toplantısı Sinop'ta yapıldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) yönetim kurulu toplantısı, Sinop'ta gerçekleştirildi.

12.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:46
KUZKA toplantısı Sinop'ta yapıldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) yönetim kurulu toplantısı, 'ta gerçekleştirildi.


Sinop Valisi Köksal Şakalar başkanlığında yapılan toplantıya Valisi Hamdi , Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinoğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ile diğer ilgililer katıldı.


Toplantıda Genç, katılımcılara 2020 yılı çalışma programı ve bütçesi ile 2019 yılı fizibilite desteği programı değerlendirme raporu hakkında bilgi verdi.


Toplantı, gündem maddelerinin üyeler tarafından ayrıntılı olarak görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler