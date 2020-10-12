Kuzguncuk nerede? Kuzguncuk'a nasıl gidilir? Kuzguncuk'ta gezilecek yerler nereler?

İstanbul'un sevilen semtlerinden olan Kuzguncuk, gezilecek yerleri, kafeleri, tarihi ve tarihi Kuzguncuk evleriyle çok dikkat çekmektedir. Kuzguncuk nerede? Kuzguncuk'a nasıl gidilir? Kuzguncuk'ta gezilecek yerler nereler?

İstanbul'un her köşesinde tarihi mekanlar vardır. Her bir kısmı çok dikkat çeken Kuzguncuk'u gezerek harika bir gün geçirebilirsiniz. Tarihi yerleri, düzenli evleri ve farklı konseptlerde olan kafeleriyle Kuzguncuk gezilecek yerleri, kafeleri, tarihi ve tarihi Kuzguncuk evleriyle çok dikkat çekmektedir. Kuzguncuk nerede? Kuzguncuk'a nasıl gidilir?

KUZGUNCUK NEREDE?

Kuzguncuk semti, İstanbul Anadolu yakasında bulunur. Üsküdar'a bağlı olan Kuzguncuk tarihine baktığımızda semtin ilk Musevi yerleşim yeri olduğunu ve Üsküdar genelinden biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Kuzguncuk bu özelliğiyle keşfedilecek çok daha fazla ayrıntı sunuyor.

KUZGUNCUK'A NASIL GİDİLİR?

Kuzguncuk'a Avrupa yakasından geçmek isterseniz;

Beşiktaş iskelesinden Üsküdar motorlarına binerek Anadolu yakasına yaklaşık 15 dakikada geçebilirsiniz. Üsküdar'a vardıktan sonra minibüslere veya otobüslere binebilirsiniz.

Marmarayla karşıya geçeceksiniz, Üsküdar durağından inerek İETT otobüs durakları yönüne geçmelisiniz.

Minibüse binmek isterseniz;

Minibüsler sahil kısmından kalkmaktadır. Kuzguncuk yazmaktadır.

Otobüse binmek isterseniz;

Kuzguncuk, Beylerbeyi'ne giden otobüsler sahil kısmının karşısından kalkmaktadır. Otobüs duraklarına giderek Kuzguncuk - Şehit Samet Uslu durağından geçen otobüslere binmelisiniz.

Kuzguncuk'a Anadolu yakasından geçmek isterseniz;

Anadolu yakasından geçecek ziyaretçiler de 15/ 15 B/ 15C ve diğer otobüsleri kullanabilir.

KUZGUNCUK'TA ÇEKİLEN DİZİLER FİLMLER

Kuzguncuk geçmişten beri pek çok yapıma ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan en dikkat çekenler;

Perihan Abla

Ekmek Teknesi'dir.

KUZGUNCUK'TA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Kuzguncuk'ta gezilecek pek çok tarihi mekan bulunmaktadır. Bunların yanında bir de dinlenmek isterseniz harika kafelerini keşfetmenizi öneririz!

Kuzguncuk Evleri

Kuzguncuk Simitçi Tahir Sokak

Kuzguncuk İcadiye Caddesi

Kuzguncuk Fethi Ahmet Paşa Yalısı

Kuzguncuk Ekmek Teknesi ve Perihan Abla Sokağı

Tarihi Kuzguncuk Fırını ve ünlü Kuzguncuk Mantarı

Tarihi Kuzguncuk Fırını'nın süt kokulu dondurması

Kuzguncuk Sinagog, Kilise ve Camileri

Kuzguncuk Beth Ya'akov Sinagogu