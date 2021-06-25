Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim? 25 Haziran Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a bu hafta kim geliyor?

Ünlü halk müziği sanatçısı Volkan Konak'ın yeni eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 25 Haziran Cuma akşamı Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Her hafta müzik dünyasından sanatçıları ağırlayan Volkan Konak bu hafta kimleri davet ediyor? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan sanatçılar kimler? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler? 25 Haziran Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a bu hafta kim geliyor? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 10. Bölüm fragmanını izle!