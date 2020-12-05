Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı izle!
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Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı izle!

05.12.2020 17:52 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:55
Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı izle!

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı izle!

Show TV ekranlarında 42. bölümü ile izleyici ile buluşacak dizi Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı izle!

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM ÖZETİ!

Kuzey, sonunda kınaya yetişmiş, Yıldız'ı hayal kırıklığına uğratmamıştır. Ama onun oraya nasıl geldiğinden haberi yoktur. Buna rağmen herkes -şimdilik kaydıyla- çok mutludur. Yalnızca müzmin aşıklar değil tüm Kadıoğulları ve Mollaoğulları yılların acısını çıkarırcasına eğlenir. Artık mutsuz olmak için hiçbir sebep kalmamıştır. Ama kader, ağlarını örmekten vazgeçmez. Çünkü Kuzey, kendi kınasına kaçak olarak gelmiştir ve bedelini ödeyecektir. Ama uslanmaz aşığımızın teslim olmaya niyeti yoktur. Ne olursa olsun düğününe yetişecektir. Kuzey; Yıldız'la ve Yıldız'ın babasıyla verdiği sınavı, şimdi de kaderiyle vermektedir. Başına gelmeyen kalmaz ama o, pes etmeyecektir. Gördüğü en güzel rüyanın gerçekleştiğini görene kadar vazgeçmeyecektir. İflah olmayan aşıklar; her türlü imkansızlığı ve engeli aştığında artık o çift kapılı salonun, yani hayallerinin eşiğindedir. Sonsuz mutluluk onları sadece birkaç adım ötede beklemektedir. Ama onları bekleyen belki de sadece mutluluk değildir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI

Yıldız: Aslıhan Güner

Kuzey: İsmail Demirci

Sefer: Toygan Avanoğlu

Nahide: Merve Şen

Mine: Aslıhan Kapanşahin

Gökçe: Berfin Nilsu Aktaş

Feride: Gizem Güneş

Ömer: Özgün Karaman

Emin: Korcan Kol

Osman: Can Kızıltuğ

Kamer: Ecem Çalhan

Poyraz: Burak Can

Yaşar: Cezmi Baskın

Hanife: Ferda Kaynar

Şeref: Hüseyin Soysalan

Emine: Uğur Demirpehlivan

Pembe: Zeynep Kankonde

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