Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı izle!
Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı izle!
Show TV ekranlarında 42. bölümü ile izleyici ile buluşacak dizi Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı izle!
KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM ÖZETİ!
Kuzey, sonunda kınaya yetişmiş, Yıldız'ı hayal kırıklığına uğratmamıştır. Ama onun oraya nasıl geldiğinden haberi yoktur. Buna rağmen herkes -şimdilik kaydıyla- çok mutludur. Yalnızca müzmin aşıklar değil tüm Kadıoğulları ve Mollaoğulları yılların acısını çıkarırcasına eğlenir. Artık mutsuz olmak için hiçbir sebep kalmamıştır. Ama kader, ağlarını örmekten vazgeçmez. Çünkü Kuzey, kendi kınasına kaçak olarak gelmiştir ve bedelini ödeyecektir. Ama uslanmaz aşığımızın teslim olmaya niyeti yoktur. Ne olursa olsun düğününe yetişecektir. Kuzey; Yıldız'la ve Yıldız'ın babasıyla verdiği sınavı, şimdi de kaderiyle vermektedir. Başına gelmeyen kalmaz ama o, pes etmeyecektir. Gördüğü en güzel rüyanın gerçekleştiğini görene kadar vazgeçmeyecektir. İflah olmayan aşıklar; her türlü imkansızlığı ve engeli aştığında artık o çift kapılı salonun, yani hayallerinin eşiğindedir. Sonsuz mutluluk onları sadece birkaç adım ötede beklemektedir. Ama onları bekleyen belki de sadece mutluluk değildir.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI
Yıldız: Aslıhan Güner
Kuzey: İsmail Demirci
Sefer: Toygan Avanoğlu
Nahide: Merve Şen
Mine: Aslıhan Kapanşahin
Gökçe: Berfin Nilsu Aktaş
Feride: Gizem Güneş
Ömer: Özgün Karaman
Emin: Korcan Kol
Osman: Can Kızıltuğ
Kamer: Ecem Çalhan
Poyraz: Burak Can
Yaşar: Cezmi Baskın
Hanife: Ferda Kaynar
Şeref: Hüseyin Soysalan
Emine: Uğur Demirpehlivan
Pembe: Zeynep Kankonde