Kuzey Yıldızı neden yok? Kuzey Yıldızı hangi gün, saat kaçta? Kuzey Yıldızı oyuncuları!

Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken komedi türündeki Kuzey Yıldızı neden yok? Kuzey Yıldızı hangi gün, saat kaçta? Kuzey Yıldızı oyuncuları!