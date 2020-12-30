Kuzey Yıldızı neden yok? Kuzey Yıldızı hangi gün, saat kaçta? Kuzey Yıldızı oyuncuları!
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Kuzey Yıldızı neden yok? Kuzey Yıldızı hangi gün, saat kaçta? Kuzey Yıldızı oyuncuları!

30.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 22:35
Kuzey Yıldızı neden yok? Kuzey Yıldızı hangi gün, saat kaçta? Kuzey Yıldızı oyuncuları!

Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken komedi türündeki Kuzey Yıldızı neden yok? Kuzey Yıldızı hangi gün, saat kaçta? Kuzey Yıldızı oyuncuları!

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği komedi ve dram türündeki Türk dizisi Kuzey Yıldızı neden yok? Kuzey Yıldızı hangi gün, saat kaçta? Kuzey Yıldızı oyuncuları!

KUZEY YILDIZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Sevilen dizi Kuzey Yıldızı Cumartesi günleri saat 20.00'da Show Tv ekranlarında yayınlanmaktadır. 46. bölümü ile ekranlarda olcak.

KUZEY YILDIZI BU HAFTA YOK MU?

2 Ocak tarihinde yayınlanması beklenen Kuzey Yıldızı bu hafta yayınlanmayacak. 46. bölümü ile 9 Ocak tarihinde yayınlanacak.

KUZEY YILDIZI OYUNCULARI

Yıldız: Aslıhan Güner

Kuzey: İsmail Demirci

Sefer: Toygan Avanoğlu

Nahide: Merve Şen

Mine: Aslıhan Kapanşahin

Gökçe: Berfin Nilsu Aktaş

Feride: Gizem Güneş

Ömer: Özgün Karaman

Emin: Korcan Kol

Osman: Can Kızıltuğ

Kamer: Ecem Çalhan

Poyraz: Burak Can

Yaşar: Cezmi Baskın

Hanife: Ferda Kaynar

Şeref: Hüseyin Soysalan

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