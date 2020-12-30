Kuzey Yıldızı neden yok? Kuzey Yıldızı hangi gün, saat kaçta? Kuzey Yıldızı oyuncuları!
Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken komedi türündeki Kuzey Yıldızı neden yok? Kuzey Yıldızı hangi gün, saat kaçta? Kuzey Yıldızı oyuncuları!
Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği komedi ve dram türündeki Türk dizisi Kuzey Yıldızı neden yok? Kuzey Yıldızı hangi gün, saat kaçta? Kuzey Yıldızı oyuncuları!
KUZEY YILDIZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Sevilen dizi Kuzey Yıldızı Cumartesi günleri saat 20.00'da Show Tv ekranlarında yayınlanmaktadır. 46. bölümü ile ekranlarda olcak.
KUZEY YILDIZI BU HAFTA YOK MU?
2 Ocak tarihinde yayınlanması beklenen Kuzey Yıldızı bu hafta yayınlanmayacak. 46. bölümü ile 9 Ocak tarihinde yayınlanacak.
KUZEY YILDIZI OYUNCULARI
Yıldız: Aslıhan Güner
Kuzey: İsmail Demirci
Sefer: Toygan Avanoğlu
Nahide: Merve Şen
Mine: Aslıhan Kapanşahin
Gökçe: Berfin Nilsu Aktaş
Feride: Gizem Güneş
Ömer: Özgün Karaman
Emin: Korcan Kol
Osman: Can Kızıltuğ
Kamer: Ecem Çalhan
Poyraz: Burak Can
Yaşar: Cezmi Baskın
Hanife: Ferda Kaynar
Şeref: Hüseyin Soysalan