Kuzey Yıldızı ne zaman, saat kaçta? Kuzey Yıldızı son bölümde neler oldu? Kuzey Yıldızı izleme linki!

İlk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği komedi ve dram türündeki Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Kuzey Yıldızı son bölümde neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman, saat kaçta?

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 50. Bölümünde; Yıldız'ın hem hayali, hem de en büyük korkusu gerçek olmuştur. Bir yandan dünyanın en mutlu insanı olurken diğer yandan da korkuları kat be kat artmıştır. Ama bu durum Kuzey için geçerli değildir. O, sonunda en büyük isteğine kavuşmuştur. Bu sürpriz daha ilk günlerde hayatlarını nerdeyse tamamen değiştirir çünkü Kuzey, yine meşhur olağanüstü hal tedbirlerini uygulamaya başlar. Çünkü Yıldız'ı gözünden bile sakınmak istemektedir. Doktorun yönlendirmelerinin de bunda payı büyüktür.

KUZEY YILDIZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13 Şubat Cumartesi günü 20.00'de yayınlanacak.

KUZEY YILDIZI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ! (20.00)

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ! (20.00)

