Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman, saat kaçta? Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam 52. bölümüyle ekranlara gelecek. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman, saat kaçta? Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, bu akşam 52. yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman saat kaçta? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı?Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?

SHOW TV KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (20.00)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Kuzey Yıldızı İlk Aşk her Cumartesi saat 20:00'da Show TV'de!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mine'nin sürprizi herkeste soğuk duş etkisi yaratmıştır.

Yıldız'ın sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmesi için canını dişine takan Kuzey için mücadele edeceği bir cephe daha açılmıştır. Ama Kuzey, yılmaz. Ailesi için elinden geleni yapmaya devam eder. Bir süre stresten uzak kalmak ona da Yıldız'a da çok iyi gelecektir. Kuzey ve Yıldız, çareyi uzaklaşmakta bulsa da bıraktıkları hayat, eskisi gibi devam edemeyecektir. Herkes adeta çil yavrusu gibi dağılmıştır. Kızlar, sürpriz isimlerle birlikte kendilerini bambaşka bir maceranın içinde bulurken Sefer de birdenbire kendini sokaklarda bulmuştur. Tehlike ise yine en beklenmedik zamanda yine kendini gösterecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey ve Yıldız yeni normallerine ve yeni hayatlarına alışmaya çalışırken hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaşırlar.

Kuzey ve Yıldız'a nazar değmiş, çiçeği burnunda evli olan aşıklarımız büyük bir sınavla sınanmıştır. Kuzey, bir daha aynı korkuyu yaşamak, aynı riski almamak için aldığı yüksek tedbirleri iki katına çıkarır. Bu tedbir paketinin promosyonu ise çiçeği burnunda kaynana Emine'dir. Yıldız'ın gardiyanı birken iki olmuştur. Fakat bu gardiyan yalnızca Yıldız'a değil, evin diğer fertlerine de kök söktürecektir.

Kuzey ve Yıldız yeni normallerine ve yeni hayatlarına alışmaya çalışırken hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaşırlar. Başta kötü bir sürpriz gibi görünen gelişme, herkes için farklı bir deneyimin başlangıcı olacaktır. Fakat Kuzey'i bekleyen asıl sürpriz kendini sona saklamıştır. Ve Kuzey'in buna hazırlıklı olması imkansızdır.