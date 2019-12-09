Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi öldürülen Ceren Özdemir'i unutmadı

09.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:40

Geçtiğimiz günlerde kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir ve spor müsabakasına giderken geçirdikleri kaza sonrası ölen Sinem Aksu, Göksu Akyel tüm Türkiye'nin ciğerini yakmıştı.

DİZİNİN İLK SAHNESİNDE YER VERDİLER

Hayatlarının baharında yaşamlarına veda eden genç kızları, Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi unutmadı. Dizinin yayınlanan son bölümün ilk sahnesine Cerne Özdemir, Sinem Aksu ve Gösu Akyel'in fotoğrafları konularak "Unutmayacağız" notu yayınlandı.

İZLEYİCİNİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Konusu Ordu'da geçen dizinin bu sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç kızlara ithafen yapılan sahneye izleyicinin de takdirini topladı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sevilerek izlenen dizide Yıldız'ın tepkisi, işleri daha da zora sokmuş, Kuzey'in boşanması daha zor hale gelmişti. Bu krizi fırsata çevirecek kişi de Çetin'den başkası değildir. Çetin, Kuzey'e ve Şule'ye ayrı ayrı teklifler gitmiştir ve ağzının payını alır. Kuzey, boşanmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Şule'yle evli olduğu tekliflerle gitmiştir ve ağzının payını alır. Kuzey, boşanmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Şule'yle evli olduğu sürece Yıldız'ın güvenini kazanamayacak, eskisi gibi olamayacaklardır. Yıldız'ın Kuzey'e güvenmesi için tek şart, boşana değildir. Kuzey uzun ve zorlu geçecek bir güven testine maruz kalacaktır. Bu test sürecinde de hakem olarak da yanında Sefer yer alacaktır. Ne yazık ki Sefer'in rolü hakemlikten çok daha fazlası olacaktır. Sefer Kuzey-Yıldız aşkı uğruna fedakarlığa ve acı çekmeye devam eder. Kuzey birbirinden zorlu aşamaları adeta bir savaşçı edasıyla geçip, test sürecini zaferle sonlandırdığında artık Kuzey-Yıldız aşkı önünde hiçbir engel yoktur. Yani Kuzey, öyle olacağını düşünmektedir. Fakat yanılır. Kuzey bu sürecin sonunda büyük hayal kırıklığına uğrar.