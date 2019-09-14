Kuzey Yıldızı İlk Aşk 1. bölümüyle bu akşam! Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncu kadrosu

14.09.2019 10:44

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV'de 1. bölümüyle Cumartesi akşamı seyirci karşısında olacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak kısa süre önce tanıtım filmi paylaşılmıştı. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu ne, ne zaman? Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncu kadrosu…

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 1. BÖLÜM İZLE...

1. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlana fragmanda: Kuzey, 3 kızı ile birlikte memleketine döner ancak köylü onun gelişinden pek de hoşnut değildir. Öte yandan evde kızları, elinde silahla Kuzey'in ilk aşkı Yıldız karşılar. Genç ve güzel 3 tane kızın Kuzey'in çocukları olduğunu duyan Yıldız ne yapacağını şaşırır. Kuzey, yeni bir hayata başlamak için çocukluğunun geçtiği evi tamir etmeye başlar. O sırada Yıldız, çabalarının boşuna olduğunu ve burada onu barındırmayacağını söyler. Yıldız, dinmeyen aşkına karşı koyabilecek mi?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU

Dizide, Kuzey ile Yıldız oldukça inatçıdır ve Yıldız, Kuzey'i, kendini bildi bileli sever. Aileler de ezelden beri dost olunca Kuzey'le Yıldız'a söz yüzüğü takılır. Kuzey, üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar. Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise, Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından dışlanır. Yıldız, Kuzey'in ona yaptıkları karşısında kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

OYUNCU KADROSU

Karadeniz'in görülmeye değer şehirlerinden Ordu'da geçen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.