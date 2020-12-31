Kuzey Yıldızı Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli, evli mi? Aslıhan Güner dizileri!

Birçok dizi ve filmde rol alan Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli, evli mi? Aslıhan Güner dizileri!

KUZEY YILDIZI ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

Aslıhan Güner Kılıç, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirmiştir.

ASLIHAN GÜNER EVLİ Mİ?

Kuzey Yıldızı dizisinin başarılı oyuncusu Aslıhan Güner, 9 Haziran 2013 tarihinde, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile evlenmiştir.

ASLIHAN GÜNER DİZİLERİ

2002 Sırlar Dünyası Nazlı Başrol

2004 En İyi Arkadaşım Nazperi Yardımcı Karakter

2004 Büyük Buluşma Zeynep Başrol

2006 Esir Kalpler - Yardımcı Karakter

2006 Eksi 18 - Yardımcı Karakter

2006 Sevda Çiçeği - Yardımcı Karakter

2007 Yuvamı Yıkamazsın Pelin Başrol

2007 Zeliha'nın Gözleri Selma Yardımcı Karakter

2007 Asi Gonca Kozcuoğlu Başrol

2010–2014 Şefkat Tepe Leyla/ Yasemin Başrol

2012 Bir Zamanlar Osmanlı Esma Yardımcı Karakter

2013 Geceler Yarim Oldu Gülcan Başrol

2013 Herşey Yolunda Merkez Yasemin Başrol

2014 Kızıl Elma Azra Başrol

2016 Kehribar Bahar Bozoğlu Başrol

2017 Diriliş Ertuğrul Karaca Hatun Yardımcı Karakter

2019- Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız Kadıoğlu Başrol

2020 Hanımağa'nın Gelinleri Defne Başrol (TV Filmi)