Kuzey Yıldızı Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli, evli mi? Aslıhan Güner dizileri!
Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin başarılı ismi Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli, evli mi? Aslıhan Güner dizileri!
Birçok dizi ve filmde rol alan Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli, evli mi? Aslıhan Güner dizileri!
KUZEY YILDIZI ASLIHAN GÜNER KİMDİR?
Aslıhan Güner Kılıç, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirmiştir.
ASLIHAN GÜNER EVLİ Mİ?
Kuzey Yıldızı dizisinin başarılı oyuncusu Aslıhan Güner, 9 Haziran 2013 tarihinde, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile evlenmiştir.
ASLIHAN GÜNER DİZİLERİ
2002 Sırlar Dünyası Nazlı Başrol
2004 En İyi Arkadaşım Nazperi Yardımcı Karakter
2004 Büyük Buluşma Zeynep Başrol
2006 Esir Kalpler - Yardımcı Karakter
2006 Eksi 18 - Yardımcı Karakter
2006 Sevda Çiçeği - Yardımcı Karakter
2007 Yuvamı Yıkamazsın Pelin Başrol
2007 Zeliha'nın Gözleri Selma Yardımcı Karakter
2007 Asi Gonca Kozcuoğlu Başrol
2010–2014 Şefkat Tepe Leyla/ Yasemin Başrol
2012 Bir Zamanlar Osmanlı Esma Yardımcı Karakter
2013 Geceler Yarim Oldu Gülcan Başrol
2013 Herşey Yolunda Merkez Yasemin Başrol
2014 Kızıl Elma Azra Başrol
2016 Kehribar Bahar Bozoğlu Başrol
2017 Diriliş Ertuğrul Karaca Hatun Yardımcı Karakter
2019- Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız Kadıoğlu Başrol
2020 Hanımağa'nın Gelinleri Defne Başrol (TV Filmi)