Kuzey Yıldızı 63. bölüm fragmanı! Kuzey Yıldızı 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? SHOW TV Kuzey Yıldızı 62. bölüm izle, son (62) bölüm full izle!
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Kuzey Yıldızı 63. bölüm fragmanı! Kuzey Yıldızı 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? SHOW TV Kuzey Yıldızı 62. bölüm izle, son (62) bölüm full izle!

Kuzey Yıldızı 63. bölüm fragmanı! Kuzey Yıldızı 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? SHOW TV Kuzey Yıldızı 62. bölüm izle, son (62) bölüm full izle!
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Kuzey Yıldızı 63. bölüm fragmanı! Kuzey Yıldızı 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Kuzey Yıldızı dizisinin 62. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT 1'de yayınlanan Kuzey Yıldızı 63. bölüm fragmanı izle! Kuzey Yıldızı son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı yeni bölümde neler olacak? TRT 1 Kuzey Yıldızı 62. bölüm izle, son (56) bölüm full izle!

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KUZEY YILDIZI 63. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı dizisi SHOW TV ekranlarında bu akşam 62. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 62. bölümün ardından şimdi de Kuzey Yıldızı 63. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kuzey Yıldızı 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kuzey Yıldızı 63. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Kuzey Yıldızı 63. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.


KUZEY YILDIZI 62. BÖLÜMDE NE OLDU?

Güney bebek, farkında olmasa da büyük bir tehlike atlatmıştır. Bu olay, başta Kuzey'in kızları olmak üzere herkese büyük bir ders olmuştur.

Kuzey, biricik oğlunu gözünün önünden ayırmamaya karar verir. Ama Kuzey'in bu çabası, onun tüm çocuklarını koruyabileceği anlamına gelmemektedir.

Kuzey, oğlunun, kızlarının ve biricik aşkının mutluluğu için elinden gelenin fazlasını yapar. Ama herkesi aynı anda mutlu edebilmesi ve sakınabilmesi mümkün değildir. Bunu herkes yaşayarak görecektir.

KUZEY YILDIZI 62. BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI'NIN KONUSU

Kuzey'le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan Kuzey'le Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, Kuzey, üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar.

Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. Yıldız, Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

Kuzey, aşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.

Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

Kuzey gitmemeye, Yıldız affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikayesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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