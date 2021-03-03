Kuzey Yıldızı 54. bölüm izle! SHOW TV Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı izle! Kuzey Yıldızı 54. bölüm izle

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KUZEY YILDIZI 54. BÖLÜM İZLE!

Kuzey Yıldızı dizisi SHOW TV ekranlarında 53. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 53. bölümün ardından şimdi de Kuzey Yıldızı 54. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kuzey Yıldızı 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kuzey Yıldızı 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı 54. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 53. BÖLÜMDE NE OLDU?

Kuzey Yıldızı dizisinin 53. bölümünde Sefer'in evsizler için açılan bir evde kalmaya başlaması dikkat çekiyor. Kuzey'in kızları ve bacanaklar evdeyken aniden gelen kadın herkesi korkuturken, Rusların baskını gerilimi iyice artırıyor. Sefer'in organ mafyasının eline düşmesi ise izleyicileri şoke ediyor.

KUZEY YILDIZI 52. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 52. bölümünde Kuzey, kızıyla evlendiği için Emin'e sert tepki gösteriyor. Emine, Kuzey ile Yıldızı evinde bazı değişiklikler yaparken "Eşim Var Benzerim Yok" yarışmasına katılan çiftlerin eğlenceli halleri dikkat çekiyor. Kuzey'in balayı fikri ise dizinin en çok heyecan uyandıran kısmı.

KUZEY YILDIZI 53. BÖLÜM İZLE

Kuzey Yıldızı dizisinin 53. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

KUZEY YILDIZI'NIN KONUSU

Kuzey'le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan Kuzey'le Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, Kuzey, üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar.

Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. Yıldız, Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

Kuzey, aşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.

Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

Kuzey gitmemeye, Yıldız affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikayesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.