Kuzey yıldızı 49. bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı oyuncuları!
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Kuzey yıldızı 49. bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı oyuncuları!

30.01.2021 17:22 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:27
Kuzey yıldızı 49. bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı oyuncuları!

48. bölümü ile yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 49. bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı oyuncuları! Kuzey Yıldızı 49. bölüm fragmanı!

2. sezondur devam eden, başrollerinde Aslıhan Güner, İsmail Demirci'nin rol aldığı Kuzey yıldızı 49. bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı oyuncuları!

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız da tıpkı Kuzey gibi kendini tutamamış, Engin Ar'ın cezasını kesmiştir. Ama bu, bardağı taşıran son damla olmuştur. Kuzey ve onun ailesinden çekmediği işkence kalmayan Engin Ar, şikayetçi olacaktır. Kuzey bu defa işi daha "profesyonel" yollarla çözmeye kararlıdır. Engin Ar'ı ikna edecek, mavişiyle birlikte hapislere düşmeyecektir. Bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Engin Ar'ın ikna olmaya niyeti yoktur. Kuzey, Engin Ar meselesiyle uğraşırken kızları da ondan habersiz yaylaya çıkmıştır. Hep birlikte felekten bir gün çalacak, doyasıya eğleneceklerdir. Günün sonunda, çevirdikleri her gizli iş gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırırlar. Fakat bu sefer başları tahmin ettiklerinden de büyük bir beladadır. Yıldız'sa, her şeyden habersiz, kocasının Engin Ar'ı ikna edeceğini zannetmekte, Kuzey'in bu sorunun da üstesinden geleceğini düşünmektedir. Yirmi yıllık aşkın vuslatı yalnızca birkaç ay mı olacaktır yoksa aşıklarımız bu beladan da kurtulmayı başaracaklar mıdır?

KUZEY YILDIZI OYUNCULARI

Yıldız: Aslıhan Güner

Kuzey: İsmail Demirci

Sefer: Toygan Avanoğlu

Nahide: Merve Şen

Mine: Aslıhan Kapanşahin

Gökçe: Berfin Nilsu Aktaş

Feride: Gizem Güneş

Ömer: Özgün Karaman

Emin: Korcan Kol

Osman: Can Kızıltuğ

Kamer: Ecem Çalhan

Poyraz: Burak Can

Yaşar: Cezmi Baskın

Hanife: Ferda Kaynar

Şeref: Hüseyin Soysalan

Emine: Uğur Demirpehlivan

Pembe: Zeynep Kankonde

KUZEY YILDIZI 49. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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