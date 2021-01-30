Kuzey yıldızı 49. bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı oyuncuları!
48. bölümü ile yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 49. bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı oyuncuları! Kuzey Yıldızı 49. bölüm fragmanı!
2. sezondur devam eden, başrollerinde Aslıhan Güner, İsmail Demirci'nin rol aldığı Kuzey yıldızı 49. bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özeti! Kuzey Yıldızı oyuncuları!
KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM ÖZETİ
Yıldız da tıpkı Kuzey gibi kendini tutamamış, Engin Ar'ın cezasını kesmiştir. Ama bu, bardağı taşıran son damla olmuştur. Kuzey ve onun ailesinden çekmediği işkence kalmayan Engin Ar, şikayetçi olacaktır. Kuzey bu defa işi daha "profesyonel" yollarla çözmeye kararlıdır. Engin Ar'ı ikna edecek, mavişiyle birlikte hapislere düşmeyecektir. Bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Engin Ar'ın ikna olmaya niyeti yoktur. Kuzey, Engin Ar meselesiyle uğraşırken kızları da ondan habersiz yaylaya çıkmıştır. Hep birlikte felekten bir gün çalacak, doyasıya eğleneceklerdir. Günün sonunda, çevirdikleri her gizli iş gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırırlar. Fakat bu sefer başları tahmin ettiklerinden de büyük bir beladadır. Yıldız'sa, her şeyden habersiz, kocasının Engin Ar'ı ikna edeceğini zannetmekte, Kuzey'in bu sorunun da üstesinden geleceğini düşünmektedir. Yirmi yıllık aşkın vuslatı yalnızca birkaç ay mı olacaktır yoksa aşıklarımız bu beladan da kurtulmayı başaracaklar mıdır?
KUZEY YILDIZI OYUNCULARI
Yıldız: Aslıhan Güner
Kuzey: İsmail Demirci
Sefer: Toygan Avanoğlu
Nahide: Merve Şen
Mine: Aslıhan Kapanşahin
Gökçe: Berfin Nilsu Aktaş
Feride: Gizem Güneş
Ömer: Özgün Karaman
Emin: Korcan Kol
Osman: Can Kızıltuğ
Kamer: Ecem Çalhan
Poyraz: Burak Can
Yaşar: Cezmi Baskın
Hanife: Ferda Kaynar
Şeref: Hüseyin Soysalan
Emine: Uğur Demirpehlivan
Pembe: Zeynep Kankonde