Kuzey yarımkürede, halkalı güneş tutulması başladı
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Kuzey yarımkürede, halkalı güneş tutulması başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kuzey yarımkürede halkalı ve kısmi Güneş tutulmasının başladığını duyurdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kuzey yarımkürede halkalı ve kısmi Güneş tutulmasının başladığını duyurdu. Kuzey yarımkürede yer alan birçok bölgenin, Güneş tutulmasına gündoğumu sırasında tanıklık edeceği ifade edildi.Güneş tutulması olarak adlandırılan, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek, yerküreye gölge düşürdüğü doğa olayı kuzey yarımkürede başladı. NASA'dan yapılan açıklamada, 'Bazı yerlerde izleyiciler Ay'ın etrafındaki bu yüzüğü göremeyecekler. Bunun yerine kısmi bir güneş tutulması yaşayacaklar. Bu, Güneş, Ay ve Dünya tam olarak hizalanmadığında olur. Güneş, yüzeyinin sadece bir kısmında koyu bir gölgeye sahip gibi görünecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu ve kuzey Alaska'nın bazı bölgelerindeki izleyiciler, 10 Haziran'da Kanada'nın çoğu ve Karayipler, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'nın bazı bölümleriyle birlikte kısmi bir güneş tutulması görecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nde, parçalı tutulma Güneydoğu, Kuzeydoğu, Ortabatı ve Kuzey Alaska'nın bazı kısımlarında görülebilecek. Bu konumların çoğunda tutulma, gün doğumundan önce, sırasında ve güneş doğduktan kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Bu, izleyicilerin tutulmayı görebilmeleri için gün doğumu sırasında ufku net bir şekilde görmeleri gerektiği anlamına gelir' denildi.

- Rede

Kuzey yarımkürede, halkalı güneş tutulması başladı
Kuzey yarımkürede, halkalı güneş tutulması başladı
Kuzey yarımkürede, halkalı güneş tutulması başladı
Kuzey yarımkürede, halkalı güneş tutulması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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