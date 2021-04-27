Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü (1)
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü (1)

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde otomobilin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde otomobilin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe mevkisinde Kazakistan konsolosluğuna ait olduğu öğrenilen 06 CD 7057 plakalı otomobil, bariyerlere aşarak sinyalizasyon direğinin ayağına çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü (1)
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü (1)
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü (1)
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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