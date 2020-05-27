Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı görevden alındı Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi, başkanlık üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla görevden alındı.

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi, başkanlık üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla görevden alındı.

Gostivar Müftüsü Şakir Fetahu, müftülükte yaptığı açıklamada, bugün yapılan olağanüstü toplantı sonucunda, Recepi'nin, İslam Birliğinin tüzüğü doğrultusunda, üyelerin üçte ikisinden fazlasının oyuyla görevden alındığını duyurdu.

Fetahu, yeni başkanın seçimi için şartların uygun hale getirilmesine kadar, Recepi'nin yerine kendisinin vekaleten görev yapacağını bildirdi.

Kaynak: AA