Kuzey Makedonya ile devlet arşivleri konusunda iş birliği

Kuzey Makedonya Devlet Arşivi ile Devlet Arşivleri Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen imza törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Kuzey Makedonya Devlet Arşivi Müdürü Kiril Petrov ve diğer yetkililer katıldı.

Devlet Arşivleri Başkanı Ünal, tören sonrası yaptığı açıklamada, şimdiye kadar özellikle son 2-3 yılda imzalanan protokoller aracılığıyla iki kurum arasındaki iş birliği alanında önemli adımlar atıldığını belirtti.

"133 bin belgeyi dijital ortama aldık"

Bu coğrafyada iki milletin tarihini ihtiva eden on binlerce belgenin bulunduğunu anımsatan Ünal, "Bu belgeler bizim tarihimizin, geçmişimizin, ilişkilerimizin ortaya konulması adına son derece önemlidir. Biz istiyoruz ki gerek Türkiye'de kişiler, tarihçiler, akademisyenler, gerekse Kuzey Makedonya'da tarihçiler, akademisyenler kendi ülkelerinden kendi tarihleri ile ilgili, geçmişleri ile ilgili belgeleri diğer ülkeye gitmeden dahi alabilsinler. Bunun çalışmaları başarı ile yapılmıştır. Biz son üç yıl içerisinde özellikle burada 133 bin belgeyi dijital ortama aldık." dedi

Gerek Türkiye'de gerek bu bölgede Osmanlı dönemine ait birçok belgenin dijital ortama aktarılıp güvence altına alındığını ifade eden Ünal, bu belgelerin sağlam bir şekilde gelecek nesillere aktarılması noktasında iki kurumun başarılı bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.

Kuzey Makedonya Devlet Arşivi Müdürü Petrov ise imzalanan protokolün iki kurum arasında daha büyük dostluk ve iş birliği için teşvik niteliği taşıdığını kaydetti.

Ünal'ın sağlayacağı yardım aracılığıyla ülkedeki araştırmacıların Türk arşivlerindeki belgeleri kullanabileceğine yönelik inancını dile getiren Petrov, "Bu sayede, Makedon ile bu bölgelerde yaşayan halkların tarih gerçeği zenginleşecektir." şeklinde konuştu.

Türkiye'de Kuzey Makedonya'nın tarihine ilişkin birçok belgenin mevcut olduğuna işaret eden Petrov, "Kuzey Makedonya'nın eski Osmanlıca evrakların tercüme edilmesi için yeterli derecede kadrosu bulunmuyor. Eğitim bakanlığıyla, 10'a yakın öğrencinin Osmanlıca okumayı öğrenecekleri bir proje hazırlıyoruz." diye konuştu.

Kuzey Makedonya ve Türkiye devlet arşivleri arasındaki ilk iş birliği protokolü 1990'da imzalanmıştı.

Kaynak: AA