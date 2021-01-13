"Vevçani Karnavalı" Kovid-19 önlemlerine rağmen düzenlendi, polis gruba müdahale etti
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"Vevçani Karnavalı" Kovid-19 önlemlerine rağmen düzenlendi, polis gruba müdahale etti

13.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 22:20

"Kuzey Makedonya'nın en eski karnavalı" olarak bilinen Vevçani Karnavalı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan toplanma yasağına rağmen düzenlendi.

"Kuzey Makedonya'nın en eski karnavalı" olarak bilinen Vevçani Karnavalı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan toplanma yasağına rağmen düzenlendi.

Vevçani Belediyesi, "ülke makamlarının aldığı Kovid-19 önlemlerine saygı gösterilmesi" yönünde çağrıda bulunarak, karnaval ve kapsamındaki konserlerin bu yıl resmi olarak düzenlenmeyeceğini bildirdi.

Polis, salgın önlemleri nedeniyle karnavala katılanlara "dağılmaları" yönünde uyarı yaptı, buna rağmen dağılmayan grup ile polis arasında arbede yaşandı.

Arbede, Vevçani köyünün Yukarı ve Aşağı Mahalle olarak bilinen ve karnaval kapsamındaki maskelerin gösterime sunulduğu yerinde gerçekleşti.

Hükümet, "karnavalın düzenlenmemesi" çağrısında bulundu

Vasiliçarsko Derneği ise daha önce yaptığı açıklamada, karnavalın düzenleneceğini ifade ederek, "evlere gitme ve diğer toplu etkinliklerin düzenlenmeyeceğini" duyurmuştu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle alınan "4 kişiden fazla toplanma yasağı"nın yürürlükte olduğu hatırlatılarak, karnavalın bu yıl düzenlenmemesi çağrısında bulunuldu.

Maskeler aracılığıyla gündemdeki konulara değiniliyor

Her yıl 10-14 Ocak'ta düzenlenen karnavalda, ülkede ve dünyada bir önceki yıl meydana gelen olaylara ve gündemdeki konulara maskeler aracılığıyla değiniliyor.

Maskeli aktivitenin yanı sıra konser ve farklı etkinliklerin düzenlediği karnavalda, bu yıl Kovid-19 nedeniyle birçok etkinlik iptal edilirken, genel olarak karnavalın son günü maskelerin yakıldığı etkinliğin düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda herhangi bilgilendirme yapılmadı.

1400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan karnaval, her yıl ilginç maske ve kostümlerle renkli görüntülere sahne oluyor.

Vevçani Belediyesi ile karnavalı, Dünya Karnaval Kentleri Birliğine üye.

'Vevçani Karnavalı' Kovid-19 önlemlerine rağmen düzenlendi, polis gruba müdahale etti
'Vevçani Karnavalı' Kovid-19 önlemlerine rağmen düzenlendi, polis gruba müdahale etti
'Vevçani Karnavalı' Kovid-19 önlemlerine rağmen düzenlendi, polis gruba müdahale etti
'Vevçani Karnavalı' Kovid-19 önlemlerine rağmen düzenlendi, polis gruba müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Umeys Sulejman

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