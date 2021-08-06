Kuzey Makedonya'da yerel seçim 17 Ekim'de yapılacak
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Kuzey Makedonya'da yerel seçim 17 Ekim'de yapılacak

Kuzey Makedonya'da yerel seçim 17 Ekim'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Husamedin Gina - Haberler | Güncel

Kuzey Makedonya'da yerel seçim 17 Ekim'de düzenlenecek.

Kuzey Makedonya'da yerel seçim 17 Ekim'de düzenlenecek.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, 17 Ekim'i yerel seçim tarihi olarak belirleyen kararnameyi imzaladı.

İmza töreninin ardından basın toplantısı düzenleyen Caferi, seçim kampanyalarının 17 Ekim'den 20 gün önce başlayacağını ifade etti.

Seçim kampanyası sırasında mecliste oturum ve toplantıların düzenlenmeyeceğini dile getiren Caferi, bu sayede siyasi parti ve adayların tamamen çalışmalarına odaklanabileceğini vurguladı.

Seçim sürecine katılan taraflara, anayasa, yasalar ve etik kurallar çerçevesinde hareket etmeleri çağrısında bulunan Caferi, seçimin demokrasi ruhu ve adil seçim süreci çerçevesinde yapılması temennisinde bulundu.

Caferi, 20 günlük seçim kampanyası süresince ihtiyaç duyulduğu takdirde Meclisin acil toplanma ihtimalinin de mümkün olduğunu vurguladı.

Kuzey Makedonya'da yerel seçim en son 15 Ekim 2017'de düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Husamedin Gina

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