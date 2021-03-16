Kuzey Makedonya'da Türkiye'nin desteğiyle tarım sigortaları havuzu kurulacak
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Kuzey Makedonya'da Türkiye'nin desteğiyle tarım sigortaları havuzu kurulacak

16.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:41
Kuzey Makedonya'da Türkiye'nin desteğiyle tarım sigortaları havuzu kurulacak

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da, Türkiye'den Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) teknik desteğiyle tarım alanında sigorta sistemi oluşturulacak.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da, Türkiye'den Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) teknik desteğiyle tarım alanında sigorta sistemi oluşturulacak.

Kuzey Makedonya'da tarım sigortaları havuzu sisteminin kurulacak olmasına ilişkin başkent Üsküp'te 15-17 Mart'ta gerçekleştirilen Tarım Sigortaları Çalıştayı'na TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal da katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kuzey Makedonya Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fatmir Bütüçi, ülkede bir ilk olan tarım sigortası için fon kurulmasını ele alacaklarını belirterek bunun ekonomik açıdan önemli bir adım olduğunu ve Avrupa standartlarına daha da yaklaşmalarını sağlayacağını ifade etti.

Bütüçi, söz konusu havuzun Türkiye'de 15 yıldır başarıyla faaliyet gösteren TARSİM iş birliği ile kurulacağını söyledi.

Kuzey Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakan Aryanit Hoca da Bakanlık olarak çiftçilerin afetlerden korunması için sürdürülebilir bir sistem kurmak için çalıştıklarını belirtti.

Bakanlığın önceliğinin tarım alanları ile tarım ürünlerinin veriminin ve kalitesinin artırılması olduğunu vurgulayan Hoca, Kuzey Makedonya'nın afetlerden her yıl ortalama 3,5 milyon avro zarar gördüğünü ve bu yüzden organize bir tarım sigortaları sistemi kurmanın zamanı geldiğini kaydetti.

Günal da çalıştay kapsamında Kuzey Makedonya'nın nasıl bir tarım sigortası sistemine ihtiyacı olduğuna bakacaklarını belirterek "Tarım sektörü burada nasıl faaliyet gösteriyor, tarım sektöründe kritik noktalar neler ve biz burada kriz yönetiminde, risk yönetimine nasıl geçebiliriz bunları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'yı 26 Şubat'ta ziyaret eden Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, düzenlediği basın toplantısında, TARSİM benzeri bir modelin Kuzey Makedonya'da da hayata geçirilmesi konusunda çalışmalara başladıklarını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Husamedin Gina

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