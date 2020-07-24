Kuzey Makedonya'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür secdesi yapıldı
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Kuzey Makedonya'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür secdesi yapıldı

Kuzey Makedonya'daki merkezi camilerde cuma namazı öncesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılması vesilesiyle şükür secdesi yapıldı ve dua edildi.

24.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:19

Kuzey Makedonya'daki merkezi camilerde cuma namazı öncesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılması vesilesiyle şükür secdesi yapıldı ve dua edildi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) iş birliğinde müftülüklere gönderilen yazıyla ülkedeki camilerde cuma hutbelerinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hakkında bilgi verildi.

Başkentteki Murat Paşa Camisi'nde cuma namazı öncesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için şükür secdesi yapıldı ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan tarafından dua edildi.

Murat Paşa Camisi vaiz ve hatibi Süleyman Baki, cuma hutbesinde, Ayasofya'nın insanlık için önemli bir eser olduğunu söyledi.

Ayasofya'nın tarihi ve önemi üzerinde duran Baki, "Biz Üsküp'ten, Kuzey Makedonya'dan, Rumeli'den bu caminin yeniden camiye kavuşturulması bizleri gerçekten ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ayasofya Rumeli'deki, Balkanlar'daki bütün camilerin tacıdır." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür secdesi yapıldı

Kaynak: AA

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