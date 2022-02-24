Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine kınama

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınayarak, Ukrayna ve halkına destek mesajları verdi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, NATO üyesi olarak İttifak'ın, " Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri eylemlerini durdurmasına" yönelik çağrısına katıldıklarını belirterek, "Kuzey Makedonya vatandaşları adına bu zor günlerde Ukrayna halkına yönelik dayanışmamı ifade ediyorum." görüşünü paylaştı.

Pendarovski, şunları kaydetti:

" Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri eylemlerini sert bir şekilde kınıyorum. Bu eylemler, kaçınılmaz şekilde insan hayatının yeri doldurulamaz kaybına ve hasara yol açacaktır. Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne bir saldırı, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ağır ihlali, demokratik düzene yönelik bir darbe ve Avrupa'nın istikrarına yönelik bir tehdittir."

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yı etiketleyerek yaptığı Twitter paylaşımında, bu zor günlerde Ukrayna'nın yanında olduklarının altını çizdi.

Osmani, "Kremlin'in bugünkü kararı ve Rus askeri güçlerinin eylemleri, Ukrayna'ya karşı savaş başlatmaktan ve saldırgan eylemden başka bir şey değildir. Bu eylemleri en sert şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Arnavutluk

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Arnavutluk, uluslararası hukuku ihlal ederek ve masum sivillerin hayatını tehdit ederek Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği haksız saldırıyı kınıyor, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı gerçekleştirdiği askeri eylemlerden geri adım atması için Rusya'ya çağrı yapıyoruz. Arnavutluk, bu karanlık günlerde Ukrayna ve halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Edi Rama da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Rama, paylaşımında, "Rusya'nın saldırganlığının sert şekilde kınanması konusunda NATO ve Avrupa Birliği (AB) müttefiklerimize katılıyoruz. Düşüncelerimiz Ukrayna halkının yanında." ifadesine yer verdi.

Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Arnavutluk'un Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını sert şekilde kınayarak, "Bu saldırı, milyonlarca masum insanın hayatını tehlikeye atmakta, uluslararası düzenin temellerinin altını oymakta ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ihlal etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Kosova, Rusya'nın saldırgan eylemleri sonucunda meydana gelen sebepsiz bir savaşın sonuçlarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna ve halkının yanındadır." ifadesini kullandı.

Bölgedeki istikrarsızlığın durdurulması konusunda müttefikleriyle iş birliği halinde olacaklarını vurgulayan Osmani, "Rusya'nın hegemonyası başarılı olamayacak. Özgürlük ve demokrasi hakim olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de meclis oturumunda yaptığı konuşmada, "Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali" haberi ile uyandıklarını dile getirerek, bu eylemi "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük askeri saldırganlık" olarak nitelendirdi.

Kurti, barış, demokrasi ve özgürlüğün korunması için Kosova'nın AB, NATO, ABD ve İngiltere ile aynı safta yer aldığını ve onlarla iş birliği halinde olduğunu söyledi.

Bu konunun, bölgeye ve Kosova'ya etkisinden duyulan endişe nedeniyle dün Kosova Güvenlik Kurulunun bir toplantı gerçekleştirdiğini anlatan Kurti, bu yönde atılacak adımların görüşüldüğünü kaydetti.