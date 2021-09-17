Kuzey Makedonya 1. Balkan Çalışmaları Kongresi'nin açılışı yapıldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği tarafından organize edilen 1. Balkan Çalışmaları Kongresi'nin açılış töreni düzenlendi.

Kongrenin açılışına, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri İlker Kösterelioğlu, YTB Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kazancı, Fettah Efendi Derneği Başkanı Sevba Abdula, İBU Rektör Yardımcısı Şener Bilali, İLEM Başkanı Abdülkadir Macit, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula katıldı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU), İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) da katkılarıyla düzenlenen kongre açılışı kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un tebrik mesajı okundu.

Fettah Efendi Derneği Başkanı Abdula, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Balkan Çalışmaları Kongresi'nin yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın sonucunda düzenlendiğini ifade ederek, "Projemize YTB, UDEF, İLEM, İBU destek veriyor. Fakat projeyi önemli ve değerli kılan Üsküp merkezli bir sivil toplum örgütünün bu çapta, bilgiyi ve düşünceyi merkeze alacak şekilde bir proje geliştirmesi son derece önemli bir zenginlik olduğunu düşünüyorum." dedi.

Balkanların yaklaşık 100 yıldı negatif gündemlerle iç içe olduğunu dile getiren Abdula, "Negatif gündemleri anca bölge içindeki bilgi bağlamında hareketliliği, etkileşimi, katılımcılığı, bütüncüllüğü merkeze alarak bu çerçeveyi, bu zemini inşa ederek yapmamız gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Projenin temel hedef kitlesinin genç araştırmacılar olduğunu belirten Abdula, genç akademisyenlerle bu çalışmanın yapılması bu bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması açısında son derece önemli olduğunu vurguladı.

YTB Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Kazancı da YTB'nin Türk diasporası, Türkiye'de okuyan uluslararası öğrenciler ve soydaş ve akraba topluluklar olmak üzere 3 temel alanda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Kazancı, "Balkan Çalışmaları Kongresi başlı başına çok mühim bir alan. Çalışmalarımızda toplumları, farklı meslek gruplarını, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri mümkün mertebe dahil ediyoruz." diye konuştu.

Balkan Çalışmalarında akademik niteliği de ön plana çıktığını vurgulayan Kazancı, Balkan Çalışmaları Kongresinin gelecek yıllarda da devam etmesi temennisinde bulundu.

17-19 Eylül'de düzenlen kongre kapsamında başta Balkan ülkeleri olmak üzere Türkiye, Azerbaycan, Polonya gibi farklı ülkelerden gelen lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi ve doktorasını yeni tamamlamış 33 araştırmacı yarın, Balkanları konu alan farklı alanlarda bildiri sunacak.

Fettah Efendi Derneğinin Üsküp Düşünce Okulu adıyla 2 yıllık projeyi başarıyla tamamlayan 6 öğrenci de özel bir oturumda bildiri sunacak.

Kongre, 19 Eylül'de düzenlenecek Kuzey Makedonya gezisiyle sona erecek.