Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreliyi vurarak öldürdü
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Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreliyi vurarak öldürdü

24.09.2020 06:15 | Son Güncelleme: 24.09.2020 06:18
Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreliyi vurarak öldürdü

Kore Yarımadası deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında Kuzey Kore sularına giren Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisinin vurularak öldürdüğü bildirildi.

Kore Yarımadası deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında Kuzey Kore sularına giren Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisinin vurularak öldürdüğü bildirildi.

Yonhap haber ajansının Güney Kore Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığında görevli 47 yaşındaki kişi vurularak öldürüldü.

Savunma Bakanlığı, iki ülke deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında hafta başında 500 tonluk bir gemiyle denetleme görevindeyken gözden kaybolan yetkiliyi Kuzey Kore'nin öldürdüğünü doğruladı.

Bakanlık açıklamasında, "Askeriyemizin kapsamlı istihbarat analizlerine göre, Kuzey Kore, sularında bulduğu adamı vurarak ve bedenini yakarak şiddet suçu işledi. Ordumuz bu vahşice eylemi sert şekilde kınamakta ve Kuzey Kore'yi izahat vermeye ve sorumluları cezalandırmaya sevk etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Yonhap'a göre, Temmuz 2008'de Kumgang mesire alanında yasaklı bölgeye girmesiyle vurularak öldürülen Park Wang-ja sonrası Kuzey Kore'de ilk kez bir Güney Koreli vurularak öldürüldü.

Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili deniz sınırı Kuzey Sınır Hattının (NLL) 10 kilometre güneyinde denetleme görevi esnasında aniden kaybolan yetkilinin 20'ye yakın deniz ve hava unsuruyla arandığı ancak bulunamadığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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