Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un İlk Rusya Ziyareti İçin Yola Çıktı"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, göreve gelişinden bu yana ilk kez Rusya'yı ziyaret etmek için yola çıktığı öne sürüldü.

Rus haber ajansı Ria Novosti'ye konuşan bir kaynak, Kuzey Kore liderinin zırhlı treninin çarşamba günü Rusya'nın Vladivostok kentine varacağını belirtti. Kuzey Kore lideri, babası ve dedesi gibi yurt dışı ziyaretlerinde ulaşım aracı olarak genelikle treni tercih ediyor. Euronews.com'da Görüntüle