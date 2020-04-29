Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un Hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
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Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un Hayattaysa bile ayağa kalkamıyor

Güney Kore'ye sığınan Kuzeyli eski diplomat Thae Yong-ho, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumuyla ilgili Amerikan medyasına verdiği demeçte "Hayattaysa bile ne ayağa kalkabiliyor ne de düzgün şekilde yürüyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un Hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
29.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:57

11 Nisan'dan bu yana ortalarda görünmeyen ve sağlık durumuyla ilgili onlarca iddia ortaya atılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, koronavirüsüyle birlikte uluslararası medyanın en sıcak gündem maddesi.

ESKİ DİPLOMATTAN ÇARPICI İDDİA

36 yaşındaki Kim'in ilk olarak öldüğü öne sürülmüş ardından ise fazla kilolarıyla bilinen liderin kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu ve yoğun bakıma alındığı iddiaları gelmişti. Geçtiğimiz hafta sonu Çin'den bir doktor heyetinin Kim'in durumunu netleştirmek için Kuzey Kore'ye gittiği belirtilirken, bu kez çarpıcı bir iddia da Güney Kore'den geldi. Güney Kore'ye sığınan Kuzeyli eski diplomat Thae Yong-ho, Kim'in durumuyla ilgili ABD medyasına konuştu.

"HAYATTAYSA BİLE AYAĞA KALKAMIYOR"

Kim'in hayatta olduğunu düşündüğünü belirten Yong-ho, "Kim Jong-un yalnızca Kuzey Kore'nin lideri değil. O Kim Il-sung'un torunu. Büyükbabasının doğum günü törenlerine katılamaması bir şeyi net olarak gösteriyor. Hayattaysa bile ne ayağa kalkabiliyor ne de düzgün şekilde yürüyebiliyor" dedi.

EN DOĞRU BİLGİYİ EŞİ VE KIZ KARDEŞİ VERİR

Yong-ho, Kim'in sağlık durumuyla ilgili en doğru bilgiyi eşi veya kız kardeşinin verebileceğini, onların şimdiye dek sessiz kalmasının da spekülasyonları artırdığını vurguladı.

Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un Hayattaysa bile ayağa kalkamıyor

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