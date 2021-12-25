Kuzey Kore liderine ikizi kadar benzeyen biri ortaya çıktı! Her gün ölüm tehdidi alıyor

Kuzey Kore'nin acımasızlığı ve katı kuralları ile bilinen Devlet Başkanı Kim Jong-un, aldığı tuhaf kararlar ve yaptırımları ile dünya gündeminden düşmek bilmiyor. Yakın zamanda ülkede Squid Game izleyen kişiler infaz edilmiş, eski liderin ölüm yıl dönümü nedeniyle halka 11 gün boyunca gülmek yasaklanmıştı.

YOUTUBE KANALINDA KİM'İ TİYE ALIYOR

Son olarak Kim ve çevresi, tam olarak Kuzey Kore liderine benzeyen bir Güney Koreliye takmış durumda. Kim Ming-yong hem isim benzerliği hem de görüntüsü itibarıyla Kuzey Kore liderine benzediği için Kuzey'den korkutucu tehditler alıyor. Bu duruma biraz da Güney Koreli Kim Ming-yong'un sık sık YouTube kanalında Kim'in aldığı tuhaf kararlar ile alay etmesi neden oluyor.

''ALAY ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Saç kesimi ile de Kuzey Kore lideriyle birebir aynı görünen Kim Ming-yong, ABD'deki CBS News'e konuştu. Youtuber, ölüm tehditlerinin kendisini korkuttuğunu ancak yine de eleştirmeye ve alay etmeye devam edeceğini söyledi. Kim, ''Biraz gülmek onlara iyi gelecektir'' ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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