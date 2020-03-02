Kuzey Kore Doğu Denizi'nde füze denemesi yaptı: Füzelerin türü ve uçuş menzili henüz bilinmiyor
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Kuzey Kore Doğu Denizi'nde füze denemesi yaptı: Füzelerin türü ve uçuş menzili henüz bilinmiyor

Kuzey Kore, Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptı. Güney Kore, füzelerin türü ve uçuş menziline ilişkin bilgilerin henüz belirlenemediğini, bölgedeki gözlem ve incelemelerin sürdüğünü bildirdi

02.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:09
Kuzey Kore Doğu Denizi'nde füze denemesi yaptı: Füzelerin türü ve uçuş menzili henüz bilinmiyor

, Doğu Denizi'nde () yeni füze denemesi yaptı.


Günay Kore'nin Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğusunda kıyı kesiminde yer alan Wonsan kenti yakınındaki bölgelerden iki füze ateşlediğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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