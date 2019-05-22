Kuzey Kore'den Joe Biden'a Hakaret: "İnsalığın En Temel Niteliklerinden Yoksun Embesil"

Kuzey Kore, liderleri Kim Jong Un'a eleştirilerde bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a "düşük IQ'lu bir aptal","insalığın en temel niteliklerinden yoksun embesil" ifadeleriyle karşılık verdi.

Pyongyang hükümetinin resmi haber ajansından yapılan açıklamada, eski ABD Başkan Yardımcısı'nın ülkenin yüksek liderliğine hakaret ettiği ve Kuzey Kore'ye karşı "dayanılmaz ve ciddi siyasi güdümlü provokasyon"da bulunduğu ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle