KKTC'de bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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KKTC'de bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mağusa kentinde koronavirüs şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin, İstanbul'dan beraber geldiği grubun bir kısmının da karantinaya alındığı bildirildi.

22.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:47
KKTC'de bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Dünya 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs KKTC'de alarma yol açtı. 'nin kentinde koronavirüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL'DAN BİRLİKTE GELDİĞİ GRUP DA KARANTİNAYA ALINDI

Hastaneye kaldırılan, G.E'nin (74) Kıbrıslı Türk olduğu ve tatil için gittiği Dubai'den, İstanbul aktarması ile dönmesinin ardından, koronavirüsü belirtileri göstermeye başladığı belirtildi. Belirtiler üzerine hastaneye kaldırılan hastanın beraberinde, İstanbul'dan gelen grubun bir kısmının da karantinaya alındığı bildirildi.

Hasta ve yanındaki tüm yolcuların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde özel olarak koronavirüsü için hazırlanan yere sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Çin'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 347'ye çıktığı, toplam koronavirüs bulaşan kişi sayısının ise 11 bin 477'sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288'e yükseldiği bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Kaynak: İHA

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: KKTC'de bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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HABER YORUMLARI (6)

  • ADIMIZ SOYADIMIZ:
    Türkiye ye bağlı olmak korkunç diyen başkanları, ağa babası olan yunanlardan yardım beklesin Türkiye den değil.
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • BİRADAM:
    şu yavrunuza yardım edeceğinize gidin doğuya yardım edinde kendi insanlarnızı yoksulluktan kurtarın
    Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
  • BİRADAM:
    bırakın şunlara yavru falan demeye yavrularınız türkiyeye katılmak korkunç diyorlar bu ne biçim yavru vatan
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  • BİRADAM:
    bırakın şunlara yavru demeye daha dün türkiyeye bağlanmak korkunç diyorlardı eğer biraz gururlu olsanız şunları takmazsınız bile
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  • HACK:
    haklısın kardeşim şu yavruya yardım edeceklerine doğu anadoluya yapsınlarda batı gibi zenginleşsin
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  • BİRADAM:
    bırakın şu yavru mavru lafını eğer ora vatan olsayı siz türklerle bir olurdu daha geçen o gün türkiyeye bağlanmak korkunç demiş oraya yardım göndereceğinize gelin hakkariye şırnaka gönderin oradaki sefil yoksullara dağıtın
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