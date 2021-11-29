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Kuzey Ege'de fırtına etkili oluyor

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Kuzey Ege'de fırtına etkili oluyor

Kuzey Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Denizdeki hızı saatte 90 kilometreye ulaşan lodos, Edremit Körfezi'ne kıyısı bulunan Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ile Havran ilçelerinde etkili oluyor.

Fırtına nedeniyle Burhaniye'de elektrik telleri koptu, asırlık çınarların dalları kırıldı.

Edremit'in denize kıyısı bulunan Akçay, Altınoluk, Zeytinli ve Güre mahallelerinde ise dalgaların yüksekliği 5-6 metreye ulaştı. Ayrıca, kordondaki bazı işletmelerin önünde yazlık olarak kullanılan yerlerin çatıları yerinden söküldü.

Fırtınanın denizde oluşturduğu dalgaları gören vatandaşlardan bazıları bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kimileri ise lodosun şiddeti nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

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AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri

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