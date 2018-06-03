Kuzey Denizi'ndeki İstiridye ve Diğer Canlılar 3d Yazıcı ile Kurtarılacak

Kuzey Denizi'nde giderek yok olmaya yüz tutan istiridye ve diğer canlı türleri, 3D yazıcılar sayesinde geri dönüyor.

Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF), Kuzey Denizi'nde 3D yazıcı ile hazırlanan yeni istiridye yataklarının inşaatına başladı. Bu dünyada bir ilk olacak.

Schiermonnikoog adasının kuzeyinde 20 bin metre derinlikte kurulan yatağa, Norveç'ten getirilen 6 ton istiridye yerleştirildi.

Daha sonra Gemini rüzgar enerjisi parkı yakınlarındaki yatağa da bir ton istiridye bırakılacak.

Projeye en önemli destek, doğa korumacılar tarafından "eski düşman" diye tanımlanan Kuzeyli balıkçılardan geldi. Balıkçılar, istiridye yatalarının kurulduğu bölgelerde avlanmayı durdurdu.

Kuzey Denizi'nde büyük bir düzlükte ortaya çıkan kabuklu deniz canlıları yatakları aşırı avlanma, hastalık ve soğuk geçen kışlar nedeniyle büyük ölçüde ortadan kalktı.

WWF proje lideri Emilie Reuchlin-Hugenholtz'e göre, istiridye yatakları biyoçeşitliliğin sıcak noktaları. Kuzey Denizi'ndeki tür zenginliği bu alanlarda yüzde 60 daha fazla.

Başta köpekbalıkları olmak üzere bazı balık türleri, yumurtalarını istiridye yataklarına bırakıyor. Küçük balık ve karidesler bu alanlarda gizlenerek büyüyor.

Ayrıca deniz memelileri ve kuşlar içinde önemli bir beslenme alanı. 3D yazıcılar sayesinde yaratılan bu alanlar, Kuzey Denizi'nde doğal yaşamın yeniden canlanmasını sağlayacak.

WWF yetkilisi Reuchlin-Hugenholtz, bu projenin Hollanda hükümetini Kuzey Denizi'ndeki doğa restorasyonu konusunda daha fazla çalışma yapmaya teşvik edeceğini umuyor.