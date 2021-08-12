Dayısının oğlu tarafından öldürülen şahıs hayatını kaybetti

Dayısının oğlu tarafından öldürülen şahıs hayatını kaybetti Samsun'da dayısının oğlu tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Dayısının oğlu tarafından öldürülen şahıs hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da dayısının oğlu tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası Nail Kaya dayısının oğlu Murat Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden ve kollarından yaralanan Nail Kaya 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi acil servisine alındı. Nail Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan Murat Ç.'yi yakalamaya çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay