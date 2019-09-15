Kuyuya düşen koyun kurtarıldı
Aksaray'da, 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Aksaray'da, 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Aratol Mahallesi'nde koyunlarını otlatan Muzaffer Yerli, bir koyunun boş su kuyusuna düştüğünü görünce durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekip, koyunun 7 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılması için çalışma başlattı.
AFAD ekibi, ip yardımıyla indikleri kuyudaki koyunu çıkararak sahibi Yerli'ye teslim etti.
Muzaffer Yerli de AFAD ekibine teşekkür etti.