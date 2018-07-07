Kuyuya Düşen Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Mardin'in Midyat ilçesi Şenköy Mahallesi'nde 5 metrelik kuyuya düşüp çıkamayan kediyi itfaiyeciler kurtardı.

Akşam saatlerinde Şenköy Mahallesi'nde gezintiye çıkan mahalle sakinleri 5 metrelik bir kuyudan kedi sesinin geldiğini duyunca itfaiye ekiplerine haber verdi. Haberin ardından bölgeye giden Midyat İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri tarafından başlatılan çalışmada kedi bulunduğu kuyudan çıkarılarak güvenli bir yerde boş araziye bırakıldı.

Mahalle sakinlerinde Nurullah Ürek, akşam gezerken kedi sesini duyduklarını belirtti. Ürek, "Şenköy Mahallesi'nde akşam üstü gezintiye çıktık. Arkadaşlarla gezerken kuyudan kedi sesi geldiğini fark ettik. İtfaiye ekiplerine haber verdik ve ekipler gelip kuyudan kediyi çıkardı" dedi.

Midyat İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt ise Şenköy Mahallesi'nden gelen gelen ihbar üzerine bölgeye gittiklerini ve kuyuya düşen kediyi kurtardıklarını ifade etti. - MARDİN