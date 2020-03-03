Kuyuya düşen iki tilkiyi AFAD kurtardı

03.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:32

Niğde'nin Edikli beldesinde 6 metrelik kuyuya düşen 2 tilki AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Beldede bir kuyuya iki tilkinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Niğde Belediyesi Hayvan Kurtarma ile Edikli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ortak çalışması sonucu mahsur kalan iki tilki kuyudan çıkarıldı.



Kuyudan kurtarılan tilkiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA