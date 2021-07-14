Kuyumcuyu soyan Afgan uyruklu 3 şüpheli 5 ay sonra yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuyumcuyu soyan Afgan uyruklu 3 şüpheli 5 ay sonra yakalandı

Kuyumcuyu soyan Afgan uyruklu 3 şüpheli 5 ay sonra yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, 5 ay önce yaşanan kuyumcu soygununa karıştıkları belirlenen Afgan uyruklu 3 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu çalınan malzemelerle birlikte yakalandı.

TOKAT'ta, 5 ay önce yaşanan kuyumcu soygununa karıştıkları belirlenen Afgan uyruklu 3 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu çalınan malzemelerle birlikte yakalandı. 

Olay, 5 ay önce kent merkezinde Kuyumcular Çarşısı'nda bulunan Ahmet Duman'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Gece vakti çarşıda gezen maskeli bir kişi, kuyumcu dükkanına yaklaşarak kaldırım taşı ile kapının camını kırdı. Şüpheli, daha sonra karşı kaldırıma geçerek yaklaşık 10 dakika iş yerini uzaktan izledi. Bu bekleyişin ardından kırdığı camdan içeri giren şüpheli, vitrinde bulunan kolye ve saatleri toplamaya başladı. Alarmın arızalı olması nedeniyle iş yerindeki hırsızlığı, çevre esnafı sabah fark etti. Dükkanına gelen iş yeri sahibi Ahmet Duman, polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, yaklaşık 15 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 5 ay süresince olayın izini sürdü. Polis ekipleri yaklaşık bin saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kayıtlarını izleyerek hırsızlık şüphelisi failleri belirlemeye çalıştı. Kamera kayıtlarında belli bir yerden sonra takip yapamayan polis ekipleri, bölgedeki evleri gezerek güvenlik kameralarına yansıyan maskeli şüpheliyi aramaya başladı. Şüphelinin Türk vatandaşı olmadığı belirlenince araştırma yabancı uyruklu kişiler üzerine yoğunlaştırıldı. Durumlarından şüphelenilen Afgan uyruklu N.J. (27), F.J. (30) ve M.F.'nin (29) ikametlerinde yapılan aramada kuyumcudan çalındığı tespit edilen çeşitli markalarda 21 kol saati, saatlerin sergilendiği 12 stant ve 5 metal ve iplik kordonlu kadın bilekliği ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorguya alındı. 

 

 


Kuyumcuyu soyan Afgan uyruklu 3 şüpheli 5 ay sonra yakalandı
Kuyumcuyu soyan Afgan uyruklu 3 şüpheli 5 ay sonra yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu
Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Tolga Akış Deniz Akkaya Sertab Erener
Spor Arda Turan Şenol Güneş Alper Yılmaz Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuyumcuyu soyan Afgan uyruklu 3 şüpheli 5 ay sonra yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 18:58:45. #1.14#

title