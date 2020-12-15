Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar
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Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar

15.12.2020 17:58 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:21

Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir kuyumcu dükkanına soygun girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir kuyumcu dükkanına soygun girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, dün sabah 05.50 sıralarında Domaniç'in Hisar Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi'nde Hamit Önder'e ait kuyumcu dükkanın kepenkini kırmak suretiyle soygun girişiminde bulunan ve bir esnafın fark etmesiyle, soygun girişimini gerçekleştiremeden kaçan biri kadın 4 zanlı polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olaydan 5 saat sonra zanlıların kimliklerini belirledi. Şüphelilerden biri olayın akşamına, diğer 3 şahıs ise Gemlik'te gece adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, Z.E., Y.K., H.K. ve Ö.T. polis ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra C. Savcılığa sevk edildi.

Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar
Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar
Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar
Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar
Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar
Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar
Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar
Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar
Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar
Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar
Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAMER YİĞİT

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