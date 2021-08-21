Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kaçtı
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Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kaçtı

Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kaçtı
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde müşteri gibi kuyumcuya giren bir kişi, işyeri sahibinin yüzüne taşla vurduktan sonra aldığı altınlarla birlikte olay yerinden kaçtı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde müşteri gibi kuyumcuya giren bir kişi, işyeri sahibinin yüzüne taşla vurduktan sonra aldığı altınlarla birlikte olay yerinden kaçtı.

Olay öğle saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren bir kişi altın ve mücevherlere baktı. İş yeri sahibi ile bu sırada pazarlık yapan elleri eldivenli şüpheli, bilezikleri eline aldığı esnada yanında bulunan taşla kuyumcunun yüzüne vurdu. Aldığı darbe sonucu kuyumcunun yere düşmesini fırsat bilen şüpheli altınlarla birlikte olay yerinden kaçtı. Dilovası Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kuyumcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay anı dükkan içersinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis olayla ilgili olarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

 


Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat

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