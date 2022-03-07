Esnaf ve mahalleliyi dolandıran kuyumcu kayıplara karıştı

Gaziemir ilçesi Önder Caddesi'nde yaklaşık 10 yıldır kuyumculuk yapan M.E., iddiaya göre alışveriş yapmak için dükkanına gelen çevre esnaf ve mahalliden parayı aldı, ancak çeşitli bahanelerle altın vermedi. Kendisine güvenen vatandaşları oyaladığı öne sürülen M.E.'nin, geçen salı günü dükkanın kepenklerini kapatıp ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Kuyumcuya ulaşamadıklarını ve dolandırıldıklarını belirten vatandaşlar, gözyaşları içerisinde dükkanın önünde bir araya geldi. Vatandaşlar kendilerini dolandırdıklarını ileri sürdükleri M.E. hakkında polise şikayetçi oldu. İddiaların ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, başka mağdurlar olup olmadığını araştırıyor.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ ÇALDI"

Bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Hale Çakan, yaklaşık 3 yıldır tanıdığı M.E.'den Ata altını almak istediğini belirterek, "Ben yaklaşık 3 yıldır kendisini tanıyorum. Yazın oğlum yanında çırak olarak çalışıyordu, kendisine ve oğluma yazın yemek bile gönderdim. Eşimle beraber altın almak istedik ve hesabına 90 bin TL para yatırdık. Ertesi gün dükkana gelip altınlarımı isteyince yarın verebileceğini söyledi. Gittim ama yine hazır olmadığını söyledi. Eşim durumdan şüphelenince kendisini arayıp parayı geri istedi. Salı günü vereceğini söyledi, gittiğimizde dükkan bomboştu. Bir haftadır uyku yok, yemek yok. Çok üzgünüz, çocuklarımın geleceğini çaldı. İçim yanıyor" dedi.

"PARAYI ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Bir diğer mağdur 2 çocuk annesi Gülşen Gök ise, "Kendisi komşumuz oluyor. 7-8 yıldır sürekli alışveriş yapıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam ayın 24'ünde ona para getirdim ve bilezik almak istedim. Beni birkaç gün oyaladı. Sonrasında toptancıyla sıkıntı yaşadığını ve toptancıyı değiştireceğini söyledi. Geçen pazartesi günü aradığımda, 'Yarın sabah elinizde' dedi. Salı günü sabah dükkana geldim. Bir kısmını verdi, içeride 30 gram altınım kaldı. En azından bir kısmını alabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Telefonu kapalı olduğu için ulaşamıyorduk, kendisine mesaj yazmıştım az önce aradı ve ödeyeceğini söyledi. Çoluğumun çocuğumun rızkını aldı" diye konuştu.