Kuyumcunun evine girip duvarı delerek, onun bitişikteki iş yerinden altın çaldılar - Haberler
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Kuyumcunun evine girip duvarı delerek, onun bitişikteki iş yerinden altın çaldılar

Kuyumcunun evine girip duvarı delerek, onun bitişikteki iş yerinden altın çaldılar
Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kuyumculuk yapan Barbaros Geçer'in boş olan müstakil evinin duvarını delerek yine Geçer'e ait olan bitişikteki kuyumcu dükkanına giren şüpheliler, 150 bin TL değerinde altın çaldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kuyumculuk yapan Barbaros Geçer'in boş olan müstakil evinin duvarını delerek yine Geçer'e ait olan bitişikteki kuyumcu dükkanına giren şüpheliler, 150 bin TL değerinde altın çaldı.

Ergani ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde kuyumcu Barbaros Geçer'e ait, kimsenin yaşamadığı müstakil evin kapısını kırarak içeri giren şüpheliler, duvarını delerek bitişikteki yine Geçer'e ait kuyumcuya girdi. Şüpheliler 150 bin TL değerinde altını alarak kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden Barbaros Geçer, durumu polise bildirdi. İş yerinde inceleme yapan polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Barbaros Geçer, zararının yaklaşık 150 bin TL olduğunu belirterek, "Dükkanımın arka tarafındaki ev de bana aitti ve uzun zamandan beri boşaltılmış bir evdi. Evin kapısını kırarak içeriye girmişler. Evde bulunan baltayla duvarı delerek altınları almışlar" dedi.


Kuyumcunun evine girip duvarı delerek, onun bitişikteki iş yerinden altın çaldılar

Kuyumcunun evine girip duvarı delerek, onun bitişikteki iş yerinden altın çaldılar

Kuyumcunun evine girip duvarı delerek, onun bitişikteki iş yerinden altın çaldılar

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Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin - Son Dakika Haberleri

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