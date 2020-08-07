Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
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Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti

Konya'da silahlı soygun girişiminde bulunan iki zanlıdan biri kuyumcu tarafından tabancayla yaralandı, etkisiz hale getirilen şüpheliler polise teslim edildi.

07.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:01

Konya'da silahlı soygun girişiminde bulunan iki zanlıdan biri kuyumcu tarafından tabancayla yaralandı, etkisiz hale getirilen şüpheliler polise teslim edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde kuyumculuk yapan Abdullah Koyuncu (55), sabah saatlerinde eşiyle dükkanını açtı.

İş yerine gelen şüphelilerden Ahmet T. (19), müşteri gibi davranarak Koyuncu'yu oyalamaya başladı.

Bu sırada bisikletiyle gelerek pompalı tüfekle dükkana giren yüzü maskeli şüpheli Mustafa H. (19), silah doğrulttuğu Koyuncu'yu etkisiz hale getirip altınları çalmak istedi.

Koyuncu, tezgahın arkasından ruhsatlı tabancasını çıkarıp Mustafa H'yi bacağına ateş ederek yaraladı, Ahmet T'yi de etkisiz hale getirerek polisi aradı.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Yaralı zanlılardan Mustafa H, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Dükkan sahibi o anları anlattı

Kuyumcu Abdullah Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkanına gelen iki kişinin altınları çalmak istediğini söyledi.

Koyuncu, "Bana silah doğrultulduğunu görünce silahımı çıkarıp şüphelilerden birine ateş ettim, diğerini de etkisiz hale getirdim. Ardından polisi aradım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2015 yılında da kar maskeli 3 kişi tarafından dükkanı soyulmaya çalışılan Koyuncu'nun soyguncuları kovaladığı, amaçlarına ulaşamayan zanlıların kaçtığı öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Koyuncu'nun soygun girişiminde bulunan zanlıları etkisiz hale getirmesi, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde şüphelilerden Ahmet T'nin dükkana girerek müşteri gibi davranması, bisikletiyle gelen yüzü maskeli Mustafa H'nin pompalı tüfekle içeri girmesi ve silahını doğrulttuğu Koyuncu tarafından bacağından tabancayla vurulması ve zanlıların etkisiz hale getirilmeleri yer alıyor.

Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti

Kaynak: AA

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