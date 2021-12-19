Kuyumcu esnafından yıl sonu kampanyası

Kuyumcukent esnafı, altın fiyatlarının artmasıyla ürün satabilmek için işçilikte indirime gitti. Altın alırken işçilik ücretinin yarı yarıya düşürüldüğü kampanya 15 gün boyunca devam edecek.

Son zamanlarda altında yaşanan fiyat artışı nedeniyle vatandaşlar altın almakta zorlanmaya başlayınca, Kuyumcukent esnafı çareyi işçiliklerde indirime gitmekte buldu. Yıl sonunun da yaklaşmasıyla esnaf, işçilik payında yüzde 50'ye varan indirim yaptı.

"Burada daha çok çeşit ve son modelleri görebiliyor"

Kuyumcukent KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karbeyaz üreticiden tüketiciye ürün ulaştırdıkları için fiyatların daha uygun olduğunu belirterek, "Burada bin tane imalathane yedi fabrika ve imalathane sahiplerinin perakende dükkanları var. Burada üretimden tüketiciye bir mantalite var. Herkes yaptığı ürünü burada teşhir ediyor. Burası ayrıca 365 gün fuar alanı gibi ve gelenler her türlü yeniliği görebiliyor. Buradan üreticiden direkt tüketiciye ulaştığı için yüzde 50'nin üzerinde bir indirim yapıyoruz. Altında zaten indirim söz konusu olamaz fiyatı belli. Gelenler zaten burada daha çok çeşit ve son modelleri görebiliyor. Evlenecek çiftler pırlantasından tutun, diğer ihtiyaçlarının da yüzde 60'ını tamamlamış olur. Çok alyans imalatçımızda var burada. Bu indirim ortalama 15 gün daha devam edecek. Yılbaşına doğru çadırlar açılıyor. Ben bütün vatandaşlara şunu söylüyorum. Bir ürünün dışarıdaki 10 gramlık fiyatına baksınlar, bir de Kuyumcukent'teki fiyatına baksınlar ve kendileri karar versinler" dedi.

"Bizim toptancılarımızın yüzde 95'i burada"

Kuyumcukent'te bulunan bir mağazanın müdürü Ertan Perker ise, "Yeni evlenen çiftlerimiz altın takı tercih ediyorlar. Bir de bildiğimiz tektaşlarımız ve alyanslarımızı tercih ediyorlar. Diğer fantezi yüzüklerimiz de mevcut. Bizim toptancılarımızın yüzde 95'i burada. Bundan dolayı da işçilikte büyük bir karımız var. İşçilikten büyük bir indirim yapıyoruz. Zaten buraya bir kere gelen ayağını buradan bir kere kesmiyor" diye konuştu.

"İşçiliklerden yüzde 50 indirim yapıyoruz"

Yıl sonunda daha farklı modeller tasarladıklarını belirten bir diğer esnaf Ertan Tunçbilek de, "Şu an bizim fiyatlarımız direkt olarak imalattan sattığımız için piyasaya göre gayet uygun, yeni yıl içinde bir kampanya başlattık. İşçiliklerden yüzde 50 indirim yapıyoruz. Mücevher ürünlerimizde de yüzde 50-60'lık bir indirimimiz var. Yeni yıla gidecek çok güzel modeller hazırladık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL