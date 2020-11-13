Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, adliyede (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDIAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eniştesi Cevdet Uysal ile ablası Zeliha Uysal'ı öldürüp kuyuya attığını itiraf eden Bünyamin A. ile gözaltındaki 6 şüpheli, öğle saatlerinde Dinar Adliyesi'ne sevk edildi.