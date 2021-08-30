Kuyucak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında Kuyucak Kaymakamı Levent Küçük ve Belediye Başkanı Metin Ertürk tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden program, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Himmet Kayalı tarafından, günün anlam ve önemini belirten konuşması ile son buldu.

"Büyük gurur ve coşkuyla kutluyoruz"

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünün büyük gurur ve coşkuyla kutlandığını ifade ederek, "Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yılını milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran ve bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zaferi'ni bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı